Bedoya na kritiek op Amerikaans Congres: ‘Ik ben eerst mens en dan pas atleet’

De 66-voudig Amerikaans international opende zondagnacht al vroeg de score in de 1-5 zege bij DC United in Washington, waarmee Philadelphia Union nog steviger aan kop kwam in de MLS. Met zijn uitspraak in de microfoon doelde hij uiteraard op twee schietpartijen in de Verenigde Staten afgelopen weekend. In El Paso (Texas) vielen liefst 22 slachtoffers te betreuren, even later waren er nog eens negen doden in Dayton (Ohio). Ook waren er tientallen gewonden bij beide aanslagen. Het betekende alweer de 249ste en 250ste schietpartij van dit jaar in de Verenigde Staten. Het greep miljoenen Amerikanen aan, waaronder dus ook Bedoya. Zijn opa en vader waren profvoetballers in Colombia, Bedoya werd geboren in New Jersey en werd een succesvolle voetballer in Europa en sinds 2016 in eigen land bij Philadelphia Union.