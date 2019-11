Beierlorzer week na ontslag bij Köln nieuwe coach Mainz

Beierlorzer volgt Sandro Schwarz op, die een week geleden werd ontslagen bij Mainz. Hij werkte eerder als hoofdtrainer bij RB Leipzig en Jahn Regensburg. In de zomer ging Beierlorzer aan de slag bij het gepromoveerde Köln, maar de resultaten in de Bundesliga vielen zo tegen dat de clubleiding besloot in te grijpen. De club uit Keulen staat met zeven punten uit elf wedstrijden op de zeventiende plaats, één plek onder Mainz dat twee punten meer heeft.



,,Het is natuurlijke een curieuze situatie", zegt Beierlorzer. ,,Een week geleden was ik nog trainer van Köln, nu wordt ik aangesteld bij Mainz. In deze branche kan het snel gaan." Beierlorzer debuteert zondag met een uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim, de club van trainer Alfred Schreuder. FC Köln heeft nog geen nieuwe trainer gevonden.