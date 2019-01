Bekerhouder Barça met speels gemak naar kwartfinales Copa

Het is nog even afwachten of Barcelona daadwerkelijk zal uitkomen in de kwartfinales. Levante kondigde aan een klacht in te dienen tegen de Catalaanse club bij de Spaanse bond. Barça zou in het eerste bekerduel tussen beide ploegen een speler hebben opgesteld die nog geschorst was en om die reden niet speelgerechtigd. Het gaat om verdediger Chumi Brándariz. Barcelona maakte zich niet erg druk om de klacht. De koploper in de Spaanse Liga liet via een woordvoerder weten dat de club de zaak heeft uitgezocht en zeker weet dat de regels niet zijn overtreden. Mocht Levante gelijk krijgen, dan kan Barcelona uit het toernooi worden gezet.