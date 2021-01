Bekerhouder Napoli eenvoudig langs Spezia

Video Hattrick Abraham helpt Chelsea naar volgende ronde FA Cup, ook Leicester verder

24 januari Tammy Abraham heeft Chelsea hoogstpersoonlijk naar de achtste finales van de FA Cup geholpen. De 23-jarige spits maakte een hattrick in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Luton Town, dat uitkomt in het Championship. Hakim Ziyech werd in de 77ste minuut naar de kant gehaald bij Chelsea.