Bekijk hier alle goals van de Champions League-duels van dinsdagavond

Luis Suárez flikt het en helpt Nacional aan titel in Uruguay

Luis Suárez (35) is voor de zevende keer in zijn loopbaan landskampioen geworden. De 35-jarige spits uit Salto werd met zijn jeugdliefde Nacional kampioen van Uruguay. Het was voor Nacional al de 49ste landstitel, waarmee de club nog maar twee titels achter staat op de grote rivaal Peñarol.

31 oktober