Bekijk hier alle goals van de Champions League-duels van vanavond

Reportage Danilho Doekhi en Sheraldo Becker leven de Bundesliga-droom bij trotse koploper Union Berlin

In het fabelachtige stadion An der Alten Försterei, schreef Danilho Doekhi zondag de volgende bladzijden van het sprookje van Union Berlin. Met zijn eerste Bundesligagoal hield de Nederlander de cultclub tegen Borussia Mönchengladbach in de 97ste minuut aan kop: 2-1. ,,Wat hier gebeurt, is ongelooflijk.”

31 oktober