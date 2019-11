Bekijk hier de beelden van de wedstrijden van de Oranje-internationals

Cillessen onderuit met Valencia

Jasper Cillessen kon niet voorkomen dat Valencia op bezoek bij Real Betis een pijnlijke nederlaag incasseerde: 2-1. Sergio Canales zorgde diep in de extra tijd voor de voor de ploeg uit Sevilla. Hij knalde raak in de bovenhoek uit een vrije trap. Cillessen kon het indraaiende schot vanaf de zijkant niet keren.

Zoet, Dumfries, Malen, Bergwijn en Ihattaren winnen weer eens

PSV heeft na zes wedstrijden op rij (in alle competities) zonder zege eindelijk weer eens een overwinning geboekt. Dankzij twee doelpunten van de van een blessure herstelde Steven Bergwijn werd Heerenveen met de grootst mogelijke moeite verslagen: 2-1. Bergwijn speelde 64 minuten. Denzel Dumfries, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren bleven de hele wedstrijd staan. Jeroen Zoet kwam opnieuw niet in actie want ook tegen de Friezen kreeg Lars Unnerstall de voorkeur in het doel.

Van Dijk en Wijnaldum ontsnappen bij Crystal Palace

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum namen het op een regenachtig Selhurst Park op tegen het Crystal Palace van Patrick van Aanholt. Toen Wilfried Zaha tien minuten voor tijd de 0-1 van Sadio Mané teniet deed, leek Liverpool voor de tweede keer puntenverlies te leiden. Maar zoals wel vaker dit seizoen sloeg de ploeg van Jürgen Klopp in de slotfase nog toe. Roberto Firmino was met een frommeldoelpunt het goudhaantje.

De Vrij trefzeker in ruime zege Inter bij Torino

Een basisplaats in het Nederlands elftal heeft hij niet, maar Stefan de Vrij verschijnt bij Inter vrijwel iedere wedstrijd aan de aftrap. Zo ook zaterdagavond in een zeiknat Turijn. De Vrij en co hadden weinig moeite met Torino, dat met liefst 0-3 werd verslagen. De 27-jarige verdediger was zelf goed voor het tweede doelpunt van de ploeg van Antonio Conte, die door de zege in het spoor blijft van koploper Juventus.

De Ligt verslaat De Roon en Hateboer

In een heerlijk voetbalgevecht heeft Matthijs de Ligt met Juventus gewonnen van mede-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer. Op bezoek bij Atalanta werd het 1-3. Nadat Robin Gosens, een Nederlander met een Duits paspoort, de ploeg uit Bergamo op voorsprong zette, kantelde de wedstrijd. Door twee treffers van Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala bleef Juventus wéér schadevrij. De Ligt maakte de hele wedstrijd vol bij Juve, ondanks een op het oog akelige armblessure.

Blind, Veltman, Van de Beek, Promes winnen met Ajax

Het werd een makkelijke zaterdagavond voor internationals Daley Blind, Joel Veltman, Donny van de Beek en Quincy Promes. In de Johan Cruijff Arena versloegen zij met Ajax revelatie Heracles: 4-1. Voor Promes was het helemaal een droomduel. De 27-jarige Amsterdammer scoorde twee keer en voegde zich daarmee naast Donyell Malen (tien goals) aan kop op de lijst van topscorers van de eredivisie.

Frenkie wint met slordig Barcelona bij Leganés

Groots was het opnieuw niet, maar Barcelona pakte op de valreep toch de zege bij Leganés: 1-2. Voor de Catalanen, waar Frenkie de Jong twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, was Arturo Vidal de matchwinner. Door de zege blijft Barcelona aan kop van La Liga, maar overtuigend is het allemaal niet.

Opnieuw zege voor Strootman met Marseille

Mooie tijden voor Kevin Strootman bij Olympique Marseille. De middenvelder boekte met zijn club op bezoek bij Toulouse de derde overwinning op rij: 0-2. Als basisspeler zag Strootman dat de thuisploeg al in de eerste helft met een man minder verder moest, toen Steven Moreira na een kamikazetackle een rode kaart kreeg. Pas in het laatste kwartier profiteerde Marseille via Dario Benedetto en Nemanja Radonjic.

Bizot, Boadu en Stengs niet te stoppen met AZ

Een prima afsluiter van een prachtige week voor Myron Boadu en Calvin Stengs. De twee maakten dinsdag (tegen Estland, 5-0) hun debuut voor het Nederlands elftal, maar moesten zaterdagavond met AZ alweer afrekenen met FC Utrecht. En dat lukte: 0-3. Boadu was, net als bij zijn debuut in Oranje, goed voor een doelpunt. Ook Marco Bizot kende een uitstekende avond. De doelman hield in Utrecht voor de negentiende keer dit kalenderjaar zijn doel schoon.

Gelijkspel in Groningen voor Berghuis en Vermeer

Slechts een punt voor Steven Berghuis en Kenneth Vermeer op bezoek bij Groningen, waar Feyenoord niet verder kwam dan 1-1. De Rotterdammers kwamen via Luis Sinisterra overigens nog wel op voorsprong. Op de strafschop van Samir Memisevic had Vermeer in de tweede helft echter geen antwoord.

In topvorm verkerende Weghorst wint met Wolfsburg

Wie stopt Wout Weghorst in de Bundesliga? Voorlopig niemand, want op bezoek bij Eintracht Frankfurt maakte de spits van VfL Wolfsburg alweer zijn zesde doelpunt van het seizoen. De 0-1 van de spits was de aanzet tot een mooie middag voor Wolfsburg tegen het Frankfurt van Bas Dost. In de Commerzbank-Arena zegevierden Weghorst en co uiteindelijk met 0-2.

Luuk de Jong pakt volle buit met Sevilla

Zijn stempel drukken zoals in de derby van Sevilla - Luuk de Jong maakte de winnende goal tegen Real Betis (1-2) - kon De Jong gisteravond niet. Wel zag de 28-jarige spits als basisspeler hoe zijn ploeg met 0-1 won bij Real Valladolid. Ever Banega was de maker van het winnende doelpunt. Door de zege komt de ploeg van Julen Lopetegui op slechts een punt achterstand van Real Madrid en Barcelona.

Andere internationals

Er kwamen ook nog internationals in actie die we niet op de beelden terugzien. Nathan Aké verloor met Bournemouth van Wolverhampton Wanderes (1-2), terwijl ook Pröpper met Brighton (tegen Leicester, 0-2) en Ryan Babel met Galatasaray (tegen Basaksehir, 0-1) niet konden winnen. Memphis Depay kwam vanwege een dijbeenblessure niet in actie bij de overwinning van zijn club Lyon (op Nice, 2-1).

Kluivert wint met Roma