Bekijk hier de samenvatting van een hete Clásico

De 271ste editie van El Clásico was een hete, met veel overtredingen en opstootjes. FC Barcelona moest het de tweede helft met een mannetje minder doen, maar speelde met 2-2 gelijk en is daardoor nog altijd op koers richting een historisch ongeslagen seizoen in La Liga.