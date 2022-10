Bekijk hier de wereldgoal van Youri Tielemans

Met video's Manchester United van Erik ten Hag overtui­gend langs Tottenham Hotspur, ook Liverpool wint

Het Manchester United van trainer Erik ten Hag heeft de kraker in de Premier League tegen Tottenham Hotspur overtuigend gewonnen. Op Old Trafford werd het 2-0 door goals na rust van Fred en Bruno Fernandes. Liverpool won met Virgil van Dijk in de basis nipt van West Ham United (1-0), terwijl Chelsea punten morste bij Brentford (0-0).

19 oktober