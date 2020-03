Belangrijke zege SPAL in leeg Parma na tumultueuze start

Het duel begon liefst 75 minuten later dan de bedoeling was. Nadat de Italiaanse sportminister Vincenzo Spadafora op aandringen van de spelersvakbond een oproep had gedaan de competitie stil te leggen vanwege het coronavirus, volgde er lang overleg. Uiteindelijk werd er toch afgetrapt.



Het stadion was leeg omdat bij grote sportevenementen in Italië voorlopig geen toeschouwers welkom zijn. Dinsdag gaat de Italiaanse voetbalbond zich beraden over het stopzetten van de competitie.