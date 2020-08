België mist Vermaelen in Nations League: verdediger mag Japan niet verlaten

Van Dijk tijdig hersteld voor Community Shield

27 augustus Virgil van Dijk is zaterdag al inzetbaar voor Liverpool, als de kampioen van de Premier League het op Wembley opneemt tegen FA-Cupwinnaar Arsenal in de strijd om de Community Shield. Van Dijk liep dinsdag een hoofdblessure op in de oefenwedstrijd in en tegen Salzburg (2-2).