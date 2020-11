België plaatst zich voor de Final Four in de Nations League na zege op Denemarken

Waarom ‘heel Haaksber­gen’ juicht voor Gibraltar in kraker tegen Liechten­stein

17 november Er zal ongetwijfeld een voetballiefhebber zijn die het ontschoten is. Maar vanavond is het toch echt zo ver. Dat strijdt Gibraltar tegen Liechtenstein voor groepswinst in Divisie D van de Nations League. ,,Heel het land is al dagen met de wedstrijd bezig”, zegt Wessel Witbreuk, de Nederlander die sinds dit seizoen voetbalt in Gibraltar.