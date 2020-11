België rekent tegen Engeland op herstelde Lukaku

Lukaku fungeerde in de laatste competitiewedstrijd van Inter voor de interlandperiode tegen Atalanta Bergamo (1-1) als invaller. De Belg had de twee duels daarvoor gemist vanwege een spierblessure. Lukaku, met 55 doelpunten in 87 interlands de topscorer aller tijden van de ‘Rode Duivels’, sloeg woensdag de oefeninterland tegen Zwitserland over. Zonder de spits won de ploeg van Martínez in Leuven met 2-1.