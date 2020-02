België wacht storm niet af: alle voetbalduels op zondag afgelast

,,Alle wedstrijden in de Jupiler Pro League én de Proximus League van zondag 9 februari worden afgelast door stormweer”, laat wedstrijdsecretaris Thibault De Gendt van de Belgische voetbalbond weten op Twitter. Eerder vandaag gelaste de KBVB ook al het duel van vanavond tussen Waasland-Beveren en KV Kortrijk af. Voor morgen stond onder andere de topper tussen Standard Luik en Club Brugge op de kalender. Een nieuwe datum voor de wedstrijden is nog niet bekend.



De KNVB beloofde eerder vandaag tegenover deze site op tijd een beslissing te nemen over het doorgaan van de duels die morgen in de eredivisie op het programma staan. FC Utrecht – Ajax, AZ – Feyenoord, Sparta - ADO Den Haag en FC Emmen - Twente staan dan ingepland. ,,We willen voorkomen dat supporters al onderweg zijn naar de wedstrijd. Misschien weten we het vanavond al, maar anders hakken we morgenochtend de knoop door’’, zei woordvoerder Daan Schippers van de KNVB.