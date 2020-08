Belgische clubs mogen niet meer knuffelen: ‘Anders komt de competitiestart in gevaar’

De Belgische viroloog Marc Van Ranst was dit weekend al fel, na de vele knuffels en kussen bij de bekerwinst van Royal Antwerp FC. Competitie-organisator Pro League geeft nu ook toe dat er fouten zijn gemaakt en roept de clubs op zich strikt aan de coronavoorschriften te houden. Daarom is er een ‘knuffelverbod’ ingesteld.

Het goede nieuws bij onze zuiderburen: de fans van Antwerp en Club Brugge hebben zich voorbeeldig gedragen rondom de bekerfinale van zaterdag. Het slechte nieuws: ín het Koning Boudewijnstadion werden de regels iets minder strikt nageleefd. Spelers vlogen elkaar om de hals, gingen zelfs op elkaar liggen. Er werden zweterige kussen uitgedeeld.

,,Een bubbel van je huishouden en vijf vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met tien personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik.” Met die tweet maakte viroloog Van Ranst zaterdagavond laat al duidelijk dat de bekerviering van Antwerp niet past in deze coronatijden.

Nog geen uitzondering

Daar kwamen cynische opmerkingen over. Uitgerekend Van Ranst had vorige week net gezegd dat professioneel voetbal wel degelijk te organiseren viel, ondanks de Antwerpse lockdown. De viroloog blijft ook na zaterdag bij dat standpunt. Zolang er consequent getest wordt, is de kans klein dat het virus overgedragen wordt door gewoon te voetballen. Totdat er gekust en geknuffeld wordt in de groep.

Van Ranst: ,,Volgens mij kan je perfect veilig een profvoetbalwedstrijd spelen, maar dat kan ook zonder coronarisicovol gedrag. Zo’n onverantwoord gedrag stelt geen goed voorbeeld voor de supporters, en brengt de competitiestart in het gedrang.”

Dat laatste is de grootste vrees van de Pro League, de Belgische competitie-organisator. Nadat de clubs na maanden gehakketak eindelijk een akkoord gevonden hebben over een competitieformule, zou de competitie zaterdag weer gaan starten. Maar daarvoor is nog wel een uitzondering nodig van de expertgroep Celeval om wedstrijden door te laten gaan op Antwerps grondgebied. Lukt dat niet, dan dreigen grote organisatorische problemen.

Slechte reclame

In de nieuwe kalender zijn er vijf duels op Antwerps grondgebied tijdens de eerste drie speeldagen. Antwerp-Moeskroen (8 augustus), KV Mechelen-Anderlecht (9 augustus), Beerschot-Zulte Waregem (16 augustus), Antwerp-Gent en KV Mechelen-Cercle Brugge (weekend van 21 tot 24 augustus). Uitstel ligt moeilijk, aangezien de kalender nu al erg krap is. Een alternatief zou zijn om de thuis- en uitploegen om te draaien in die affiches. Maar dat zou voor de tegenstanders van de Antwerpse ploegen een extra thuiswedstrijd zonder publiek opleveren. De wedstrijden op neutraal terrein spelen in een andere provincie belooft ook niet eenvoudig te worden.

Vandaar dat de Pro League er alle belang bij heeft om de perceptie te keren. De belangenvereniging van de clubs is er zich alleszins van bewust dat de beelden na de bekerfinale geen goede reclame waren voor hun roep om de competitie van start te laten gaan. ,,We kunnen toegeven dat er een aantal beelden - op en naast het veld - niet overeenkwamen met de wenselijke regels”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. ,,Na een constructief overleg met onder meer meneer Van Ranst en de onafhankelijke Covid-verantwoordelijken die de Pro League heeft aangesteld, hebben we de clubs op het hart gedrukt dat ze de algemene richtlijnen dienen te respecteren.”

Het moet allemaal veel strikter als het voetbal op enige goodwill van de politiek wil rekenen. Om die reden is zondag dus besloten dat spelers en staf elkaar niet meer mogen knuffelen. Dat heeft de Pro League nu besloten, in samenspraak met Van Ranst.