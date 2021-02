Belgische ‘topper’ tussen nummers zes en tien een prooi voor Anderlecht

Door de zege houdt Anderlecht in ieder geval de aansluiting met de ploegen uit de top 4 die na het reguliere seizoen in de play-offs om de titel gaan strijden. Het verschil met nummer 4 Oostende bedraagt slechts 1 punt. Maar koploper Club Brugge heeft liefst 18 punten meer en ook nog twee duels tegoed.

Voor de wedstrijd werd de spelersbus van Standard opgewacht door een grote schare fans met vuurwerk. De wedstrijd leverde weinig spektakel op. Na fouten in de Luikse defensie tikte Francis Amuzu in de 22ste minuut uit een onmogelijke hoek de 1-0 binnen voor de bezoekers.



In de 71ste minuut werd het 0-2 door een doelpunt van Kemar Lawrence. Kort voor tijd werd het nog spannend toen Selim Amallah scoorde namens de thuisploeg: 1-2. Diep in blessuretijd was voormalig Vitesse-speler Mohammed Dauda verantwoordelijk voor de 1-3.



Standard wacht nu al zes duels op een overwinning.