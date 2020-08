Belgische topviroloog hekelt bekerfinale: ‘Voor sommige beroepen gelden andere regels’

Woensdag zei Van Ranst nog: ,,Een uitzondering op de regel is wat we hier en daar in het buitenland zien, zoals in Leicester. Wij kunnen adviseren, maar als de gouverneur hier ‘nee’ zegt, is dat zo. Aan de andere kant zijn voetballers ook gewoon mensen die hun werk doen. Net zoals u en ik. Dus voor profvoetballers is er misschien wel een kleine uitzondering te maken.” Het is afwachten of hij daar na de bekerfinale nog steeds zo over denkt.