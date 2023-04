Belgische voetballer door het stof na racistische opmerking in MLS: ‘Ik accepteer elke schorsing’

De wedstrijd in New York lag zeker 15 minuten stil nadat spits Jeremy Ebobisse van de Earthquakes zich beklaagde over de racistische opmerking van Vanzeir. Hij vertelde na het duel dat zijn ploeg pas bereid was door te spelen nadat de oud-speler van het Belgische Union had volgehouden dat zijn belediging op niemand in het bijzonder was gericht.