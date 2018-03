Ben Yedder voor het eerst bij Franse selectie

Ben Yedder scoorde dit seizoen al 19 keer in 34 wedstrijden voor Sevilla, waarvan acht in zeven duels in de Champions League. De aanvaller met Tunesische roots speelde al wel twee zaalvoetbalinterlands voor Frankrijk in 2010, maar werd nog nooit opgeroepen voor het nationale team op het veld. Hij speelde in 2012 negen interlands voor Jong Frankrijk, maar raakte uit de gratie bij de Franse voetbalbond nadat hij samen met Antoine Griezmann, Chris Mavinga, M'Baye Niang en Yann M'Vila ontsnapte uit het trainingskamp van de nationale jeugdploeg om een avondje te gaan stappen in Parijs.

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft die geschiedenis nu gewist en geeft Ben Yedder een kans in de komende twee oefeninterlands richting het WK 2018. Verder zijn er geen nieuwe namen in de Franse selectie, waarin Aymeric Laporte opnieuw niet is opgenomen. De 23-jarige centrumverdediger verhuisde afgelopen januari voor 65 miljoen euro van Athletic Bilbao naar Manchester City, maar is nog geen international. Hij zat in oktober 2016 wel bij de Franse selectie voor de WK-kwalificatieduels met Bulgarije en Nederland, maar kwam toen niet in actie.

Frankrijk oefent op vrijdag 23 maart in het Stade de France tegen Colombia. Vier dagen later volgt in Sint-Petersburg het oefenduel met Rusland, het thuisland op het aankomende WK.