Benfica bevestigt akkoord met PSV-trainer Roger Schmidt

Schmidt (55) was eerder coach van Salzburg en Bayer Leverkusen en Beijing Guoan in China waar hij in 2019 werd ontslagen. Hij vervangt bij Benfica Nelson Verissimo, die het in december overnam van de ontslagen Jorge Jesus. Benfica staat derde in de Primeira Liga met 68 punten uit 31 duels. FC Porto staat met 82 punten eerste. In Eindhoven neemt oud-spits Ruud van Nistelrooij het stokje over van Schmidt. Hij ondertekende eerder al een contract voor drie seizoenen.