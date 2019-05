Benfica maakt geen fout en verovert Portugese landstitel

Na een kwartier zette Haris Seferovic de topclub uit Lissabon op voorsprong. Toptalent João Félix en Portugees international Rafa Silva zorgden ervoor dat Benfica met een comfortabele voorsprong ging rusten en de voorbereidingen op het kampioensfeest konden beginnen. Na de pauze tekende Seferovic met zijn 23ste doelpunt in de Liga NOS voor het slotakkoord. Benfica veroverde de vijfde landstitel in zes jaar in stijl: het attractieve spel - met tal van jeugdige talenten - leidde tot liefst 103 competitietreffers.



FC Porto, regerend kampioen, won in een heetgebakerd duel in de slotfase van Sporting Lissabon, de ploeg van Marcel Keizer. Tijdens dit duel werden liefst acht gele en twee rode kaarten uitgedeeld. De Mexicaan Héctor Herrera besliste vlak voor tijd de wedstrijd in het voordeel van FC Porto (2-1). Dat mocht niet baten aangezien Benfica dus won en daarmee de voorsprong van twee punten behield.