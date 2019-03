Benfica wint topper en stoot Porto van eerste plaats

De thuisclub kwam na een kwartier nog wel op voorsprong via Adrián López, maar João Félix trok de stand al snel weer gelijk. Kort na rust zette Rafa Silva de bezoekende club op voorsprong. Benfica moest het laatste kwartier met tien man uitspelen, omdat Gabriel twee gele kaarten kreeg voor zijn aandeel in een opstootje waarbij over en weer werd geduwd en getrokken. In ondertal hield de ploeg van trainer Bruno Lage echter stand, waardoor Benfica nu aan kop staat van de Portugese Liga.



FC Porto ontvangt woensdag AS Roma voor de return in de achtste finales van de Champions League. De Portugese kampioen verloor het eerste duel, in de Italiaanse hoofdstad, met 2-1.