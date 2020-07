Bergwijn bezorgt Kane met heerlijke assist jubileumgoal en Spurs drie belangrijke punten

LIVE | Grijpt Arsenal EL-stro­halm? Higuaín vervangt Dybala bij Juve

21:23 In het bomvolle programma van vanavond springen twee duels eruit. Arsenal ontvangt kampioen Liverpool en hoopt vanaf 21.15 uur de laatste strohalm in de strijd om een ticket voor de Europa League te grijpen. In Reggio Emilia ontvangt Sassuolo om 21.45 uur koploper Juventus. Timmert de Oude Dame een stevig fundament of mag Atalanta toch nog hoop koesteren? Volg hier alles van beide duels. Volg hier alle overige duels van vanavond in de Premier League en de Serie A!