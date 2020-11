Bergwijn hersteld van blessure: ‘Hij is klaar voor de wedstrijd’

Deschamps waarschuwt Giroud over situatie bij Chelsea: ‘Situatie moet veranderen’

16 november De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Olivier Giroud gewaarschuwd dat de situatie bij zijn club Chelsea moet veranderen, wil hij zijn plek in de nationale ploeg van Frankrijk niet verliezen. De 34-jarige Giroud kan op weinig speeltijd rekenen in Engeland en de aanvaller heeft dit seizoen pas drie keer gespeeld in de Premier League.