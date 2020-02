Bergwijn scoort bij debuut voor Spurs tegen Manchester City

Bergwijn speelde het eerste uur nog een vrij onopvallende wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium, maar in de 63ste minuut liet hij de 60.000 fans van zijn nieuwe club juichen. Hij nam de bal aan op zijn borst en schoot de bal op fraaie wijze in de hoek, waarmee hij City-doelman Ederson kansloos liet.

Manchester City kreeg in de eerste helft een goede kans om op een 0-1 voorsprong te komen in Londen, maar Spurs-captain Hugo Lloris stopte de penalty van İlkay Gündoğan nadat de VAR had ingegrepen na een overdreven valpartij van Sergio Agüero. Manchester City was de bovenliggende partij in de wedstrijd, maar na de rode kaart van Oleksandr Zinchenko (ex-PSV) in de 60ste minuut kantelde de wedstrijd in het voordeel van de ploeg van José Mourinho.