Bergwijn vergezelt Van der Vaart als koning van thuisbasis Tottenham

Nederlan­ders in Bundesliga strijden nog voor Europees voetbal, prestige en lijfsbe­houd

10:54 De strijd om het kampioenschap in de Bundesliga werd in de 32ste speelronde beslist. De achtste opeenvolgende titel voor FC Bayern München was de eerste voor Nederlander Joshua Zirkzee. Waar de 19-jarige aanvaller al een prijs binnen heeft, is er voor sommigen van zijn landgenoten in de Duitse competitie nog genoeg om voor te spelen.