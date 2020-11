Besmette bondscoach Mancini roept verse krachten op bij Italië

Mancini zal niet zelf de spelers verwelkomen op het nationale trainingscomplex Coverciano. De bondscoach is besmet met het coronavirus en zit in thuisisolatie. Hij mist in ieder geval de vriendschappelijke interland van woensdag tegen Estland. Pas bij een negatieve test kan Mancini mogelijk wel aanwezig zijn bij de duels in de Nations League met Polen (15 november) en Bosnië en Herzegovina (18 november). Italië staat tweede in de poule achter koploper Polen. Nederland is in die groep de nummer drie.