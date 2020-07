Beste handelshuizen deze eeuw: Juventus verkocht voor 1,39 miljard, Ajax zestiende

Transfermarkt geopendHet transfergeweld barst vandaag in volle hevigheid los, met de officiële opening van de transfermarkt. Deze eeuw rolden er miljarden euro's over de toonbanken van het mondiale topvoetbal. Juventus is de club die het meeste geld incasseerde.

Als Juventus de laatste jaren alle inkomsten verstandig op de spaarrekening had gezet, had het nu een absoluut droomelftal kunnen samenstellen. Met liefst 1,39 miljard euro aan inkomsten is de Italiaanse grootmacht deze eeuw de best verdienende club ter wereld, volgens cijfers van Transfermarkt. In totaal werden er de afgelopen twintig seizoenen 808 spelers verpatst. De meest recente verkoop luistert naar de naam Miralem Pjanic, die voor zestig miljoen euro naar FC Barcelona toog. Daar tegenover staat de koop van Arthur, die voor 72 miljoen de omgekeerde weg bewandelt.

Nee, Pjanic is zeker niet de recordverkoop voor de Turijnse topclub. De koploper van de Serie A zag al geregeld de kassa rinkelen. Met name de transferzomer in 2016 zorgt nog altijd voor een klein vreugdesprongetje in Turijn. Destijds vertrok Paul Pogba voor 105 miljoen euro naar Manchester United. De Fransman is nog altijd de duurst uitgaande transfer uit de clubhistorie. Daar kan onder meer Zinédine Zidane niet aan tippen.

Duurste verkopen Juventus

1. Paul Pogba (Manchester United) - 105 miljoen euro

2. Zinédine Zidane (Real Madrid) - 77,5 miljoen

3. João Cancelo (Manchester City) - 65 miljoen

4. Miralem Pjanic (FC Barcelona) - 60 miljoen

5. Leonardo Bonucci (AC Milan) - 42 miljoen

Volledig scherm Paul Pogba. © REUTERS

Na Chelsea, dat met 1,22 miljard euro aan inkomsten de tweede plaats bezet, is AS Monaco de opvallende nummer drie. De huidige middenmoter van het Franse voetbal beleefde met name drie jaar geleden gouden tijden, met onder andere Kylian Mbappé in de gelederen. Met zijn transfer van 180 miljoen euro naar Paris Saint-Germain heeft hij een flink aandeel in het totale bedrag van 1,18 miljard euro. Ook de transfersommen van onder meer James Rodriguez (voor 75 miljoen naar Real Madrid) en Thomas Lemar (voor 70 miljoen naar Atlético Madrid) zorgden voor eurotekens in de ogen van het Monegaskische bestuur.

Op de vijfde plaats van de meest verdienende clubs ter wereld staat Benfica, kort achter FC Barcelona. De Portugese topclub staat al jaren bekend als een van de beste handelshuizen ter wereld, zo blijkt ook uit deze cijfers. Liefst 1,16 miljard euro werd de laatste jaren overgemaakt op de Portugese bankrekening. Recordtransfer is João Felix, die afgelopen zomer Benfica voor 126 miljoen euro verruilde voor Atlético Madrid.

De tien topverkopers (deze eeuw)

1. Juventus - 1,39 miljard

2. Chelsea - 1,22 miljard

3. AS Monaco - 1,18 miljard

4. FC Barcelona - 1,16 miljard

5. SL Benfica - 1,16 miljard

6. Atlético Madrid - 1,13 miljard

7. FC Porto - 1,12 miljard

8. Inter - 1,11 miljard

9. Real Madrid - 1,09 miljard

10. AS Roma - 1,03 miljard

Nederland

Ajax is als zestiende met afstand de hoogst geplaatste Nederlandse club. In totaal brachten transfers liefst 768,32 miljoen euro in de clubkas. Met name afgelopen transferzomer was zeer lucratief voor de Amsterdammers, die alleen al met de verkoop van Matthijs de Ligt aan Juventus en Frenkie de Jong aan FC Barcelona 160 miljoen euro mochten bijschrijven. Ook Wesley Sneijder, die in 2007 voor 27 miljoen euro naar Real Madrid ging, is nog altijd een van de duurste uitgaande transfers.

PSV en Feyenoord komen niet in de buurt van de miljoenen die Ajax de laatste jaren incasseerde. PSV verkocht in totaal voor 445,9 miljoen euro aan spelers, Feyenoord ontving 238,3 miljoen. Voor eredivisionist Fortuna Sittard was het de laatste jaren allesbehalve kassa: de Limburgers verhandelden voor slechts 5,09 miljoen euro aan spelers, een schijntje in vergelijking met de (inter)nationale inkomsten.

Topverkopers in de eredivisie (deze eeuw)

1. Ajax - 768,32 miljoen

2. PSV - 445,9 miljoen

3. Feyenoord - 238,3 miljoen

4. AZ - 233,2 miljoen

5. FC Twente - 185,7 miljoen

Volledig scherm Dirk Kuyt vertrok in 2006 voor 18 miljoen euro naar Liverpool, een recordbedrag voor Feyenoord. © Ed Oudenaarden