Bestuur United komt met spoed bijeen, Solskjaer onder vuur na ‘gênante’ afgang

Het bestuur van Manchster United is in een spoedvergadering samengekomen om de positie van Ole Gunnar Solskjaer te bespreken. De geplaagde coach heeft zich ondertussen verontschuldigd bij de fans van de club. Solskjaer noemde de 4-1-nederlaag bij Watford ‘beschamend en gênant’.

Manchester United behaalde de laatste zeven competitieduels slechts 4 punten en is in de Premier League afgezakt naar de zevende plaats met een achterstand van 12 punten op koploper Chelsea. Volgens The Times bespreekt het bestuur van Manchester United sinds 19.00 uur de toekomst van Solskjaer in een spoedvergadering.

,,Ik voel met de fans mee en ik voel hetzelfde als zij. We schamen ons omdat we op deze manier verliezen”, aldus Solskjaer, wiens positie steeds verder onder druk komt te staan. ,,We weten dat we in een slechte situatie zitten en met een zwakke reeks bezig zijn, maar zo gaat dat soms in het voetbal.”

Solskjaer denkt zelf niet aan opstappen. ,,Ik zet me altijd in voor deze club, dat doe ik al 18 jaar, zolang ik bij de club ben betrokken. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club.”

Het bestuur zou al op zoek zijn geweest voor vervangers van de Noor, die in 2019 werd aangesteld als interim manager. Onder andere Zinedine Zidane wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjaer en Donny van de Beek (r) na afloop van de wedstrijd tegen Watford. © REUTERS

Donny van de Beek kreeg tegen Watford een halve wedstrijd om zich te laten zien. De oud-Ajacied tekende voor de enige treffer van United, maar kon de afgang ook niet voorkomen. Van de Beek komt onder Solskjaer niet veel aan spelen toe, terwijl de roep om hem vanaf de tribunes de afgelopen weken steeds sterker werd.

