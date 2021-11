Bestuur United na ‘gênante afgang’ zonder uitkomst na spoedberaad over toekomst Solksjaer

,,Ik voel met de fans mee en ik voel hetzelfde als zij. We schamen ons omdat we op deze manier verliezen”, aldus Solskjaer, wiens positie steeds verder onder druk komt te staan. ,,We weten dat we in een slechte situatie zitten en met een zwakke reeks bezig zijn, maar zo gaat dat soms in het voetbal.”



Solskjaer denkt zelf niet aan opstappen. ,,Ik zet me altijd in voor deze club, dat doe ik al 18 jaar, zolang ik bij de club ben betrokken. We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Als de club overweegt iets te doen, dan is dat tussen mij en de club.”