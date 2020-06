Bierhoff verwacht Müller, Boateng en Hummels niet terug in Duitse voetbalploeg

Löw nam na het teleurstellend verlopen WK van 2018 in Rusland afscheid van Müller, Hummels en Boateng. Hij vond het tijd om de nationale ploeg te verjongen. Low kreeg aanvankelijk veel kritiek omdat zijn ploeg zonder de drie routiniers matig bleef presteren.



,,De beste spelers vormen niet altijd de beste ploeg", zei Bierhoff. ,,Op het WK in Rusland botsten enkele jonge spelers soms met de oude garde. Onze bondscoach heeft toen beslissingen moeten nemen."



De Duitse nationale voetbalploeg speelt in september tegen Spanje en Zwitserland in de Nations League. Oekraïne is de derde tegenstander in de poule.