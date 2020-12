Bij Bosz thuis gaat er na nieuw hoogtepunt ongetwijfeld een flesje wijn open

Door Daniël Dwarswaard



Peter Bosz viert bijzondere momenten in zijn voetballeven doorgaans met rode wijn. Dikke kans dat de Nederlandse vanavond in Duitsland een goed flesje opentrekt. De 57-jarige trainer veroverde door een 4-1 overwinning op Hoffenheim namelijk de koppositie in de Bundesliga. En dat is sinds 2014 niet meer voorgekomen voor Leverkusen. Een belangrijk verschil: toen was dat na drie potjes. Nu staan Bosz en zijn Nederlandse assistenten Hendrie Krüzen en Rob Maas na elf wedstrijden bovenaan.

Een voorlopige beloning van een meer dan uitstekende seizoenstart. Leverkusen verloor nog geen wedstrijd in de Bundesliga en zit vandaag ook in de koker bij de loting van de Europa League. De groepsfase werd namelijk simpel overleefd in een poule met OGC Nice, Slavia Praag en Hapoel Beer Sheva.

Volledig scherm De treffer van Bailey. © BSR Agency Dat terwijl Leverkusen afgelopen zomer sterspeler Kai Havertz zag vertrekken naar Chelsea. Het leverde een slordige tachtig miljoen op, dat wel. Leverkusen kon de markt op en haalde onder meer de Tsjechische spits Patrick Schick van AS Roma. Maar goed, een titelkandidaat? Nee, dat was Bayer Leverkusen vooraf niet bepaald.



Maar zie nu: de Bundesliga is spannend nu Bayern München af en toe wat puntjes laat liggen. Afgelopen weekend nog op bezoek bij Union Berlin (1-1). Leverkusen profiteerde vanavond dus optimaal tegen Hoffenheim. De Jamaicaan Leon Bailey, door Bosz al begeerd toen hij nog Ajax-coach was, maakte twee goals. De eerste van wonderlijke schoonheid: uit een korte corner met een indraaier in de verre hoek. Ook Florian Wirtz en Lucas Alario scoorden nog tegen Hoffenheim dat met negen man eindigde en waar de Nederlander Melayro Bogarde vijf minuten voor tijd inviel.

Naast Bosz, Maas en Krüzen geniet nog een vierde Nederlander mee van het Leverkusen-succes. Daley Sinkgraven is de eerste keuze als linksachter. Juist, de plek waar Bosz hem ook voor het eerst opstelde in hun gezamenlijke periode bij Ajax. Na veel blessureleed blijft Sinkgraven nu tamelijk overtuigend op de been als linksachter in één van de beste competities van Europa.

Hij en zijn ploeggenoten staan voor een belangrijke week. Woensdag staat eerst de uitwedstrijd tegen FC Köln op het programma, maar de spotlights gaan vooral aankomende zaterdag aan. Dan ontvangt Leverkusen thuis Rekordmeister Bayern München, de club die vanaf 2013 onafgebroken kampioen van Duitsland werd.

Een cruciaal duel kan het vanzelfsprekend nooit zijn zo vroeg in het seizoen, maar een prachtige test is het natuurlijk wel voor Bosz en Co. Leverkusen staat na elf wedstrijden een punt voor op Bayern én RB Leipzig, de club die zich steeds nadrukkelijk nestelt in de top van het Duitse voetbal. En Borussia Dortmund, de oude club van Bosz? Dortmund verloor dit weekend thuis met 1-5 (!) van VfB Stuttgart en ontsloeg vandaag trainer Lucien Favre.

Volledig scherm Peter Bosz. © AFP