Bijten in de nek, oren en zelfs de edele delen: dit zijn de vijf meest bizarre bijtincidenten

Suárez tot TysonKrankzinnige beelden vanuit Italië gisteravond, toen Lazio-verdediger Patric in de slotfase zijn tanden in een tegenstander van Lecce (2-1 nederlaag) zette. De Spanjaard is zeker niet de eerste bijter uit de sporthistorie. Een overzicht van de vijf meest bizarre bijtincidenten.

Luis Suárez - notoire bijter

Een notoire bijter, dat is een titel die Suárez meer dan uitstekend past. In Nederland etaleerde hij zijn klasse bij FC Groningen en later Ajax, maar de Uruguayaan baarde ook regelmatig opzien met krankzinnige acties. In november 2010 bijt hij na een opstootje Otman Bakkal in de hals. Het leverde hem zeven wedstrijden schorsing op, maar ervan leren deed hij niet. De huidige spits van FC Barcelona blijkt namelijk een recidivist, want ook tegen Chelsea-rechtsback Branislav Ivanovic en de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini, op het WK 2014, toonde hij kannibaal-achtige trekjes.

Volledig scherm Luis Suárez bijt Bakkal. © youtube

Mike Tyson - hapje uit oor

Waarschijnlijk het meest memorabele bijtincident uit de sporthistorie. In strijd om de wereldtitel zwaargewicht versloeg Evander ‘The Real Deal’ Holyfield zijn rivaal Mike Tyson, maar eerstgenoemde moest dat wel bekopen met een hapje uit zijn oor. Tyson spuugde het stuk huid uit en ging na een minutenlange blessurebehandeling voor Holyfield opnieuw de fout in: ditmaal hapte Tyson naar het rechteroor van zijn opponent. De schade bleef beperkt tot wat schrammen, maar de wedstrijdleiding was genoodzaakt in te grijpen: Tyson werd gediskwalificeerd. Gehavend en al prolongeerde Holyfield zijn titel. Jaren later reageerde het zwaargewicht op ludieke wijze op het incident rond Suárez: ,,Ik denk dat alle onderdelen van het lichaam te eten zijn.’’

Volledig scherm Tyson bijt een stuk uit het oor van Holyfield. © afp

Francisco Gallardo - edele delen blijven niet gespaard

In de categorie 'bizar’ mag ook zeker voormalig Sevilla-speler Francisco Gallardo niet ontbreken. Zijn slachtoffer werd geen tegenstander, maar een teamgenoot. Gallardo handelde niet uit woede, maar uit pure vreugde. In 2001 wint Sevilla met 4-0 van Real Valladolid, mede dankzij een doelpunt van José Antonio Reyes. Gallardo is dolblij met de 2-0 van zijn ploeggenoot en beet het tijdens het juichen in zijn penis. De Spaanse bond achtte het totaal in strijd met de sportieve waardigheid en legde Gallardo een schorsing op. Reyes, die in 2019 overleed na een tragisch auto-ongeluk, reageerde na afloop van het duel gevat. ,,Ik voelde wel iets, maar ik realiseerde pas wat hij deed toen ik de beelden zag. Het ergste vind ik nog dat ik dit waarschijnlijk nog lang zal gaan horen van mijn teamgenoten.’’

Volledig scherm Reyes in duel met Boulahrouz. © Pim Ras Fotografie

Wayne Rollins - hechtingen in vinger

‘Tree bites man’, waren de duidelijke woorden op de krant Boston Herald na afloop van het NBA-playoffduel tussen Atlanta Hawks en Boston Celtics. Wayne 'Tree’ Rollins, zoals zijn bijnaam luidde, raakte in de derde game in de clinch met tegenstander Danny Aingle. De speler van de Celtics noemde Rollins een mietje, waarna de stoppen doorsloegen bij de center van de Atlanta Hawks. Hij reageerde met een elleboog op de neus van Aingle, die vervolgens wat klappen uitdeelde. In het heetst van de strijd beet Rollins zijn mede-kemphaan zo hard in zijn vinger, dat er verschillende hechtingen moesten worden geplaatst. ,,Als je ze niet kunt verslaan, eet ze’’, prijkte op een van de vele provocerende spandoeken van de Hawks-achterban.

Jeremain Defoe - ‘Onderdeel van de sport’

Volledig scherm Defoe bijt Mascherano. © AP Engelse scheidsrechters staan over het algemeen bekend veel toe te laten en voor de meest grove charges slechts geel te trekken, maar de gele prent voor Jeremain Defoe in 2006 sloeg werkelijk alles. West Ham United-verdediger Javier Mascherano haalde Defoe hard van achteren onderuit. Zichtbaar geagiteerd stormde de spits van Tottenham Hotspur af op de Argentijn, die plotseling de vlijmscherpe tanden van de aanvaller in zijn schouder voelde. Voor beide acties had rood zeker niet misstaan, maar scheidsrechter Steve Bennett deelde twee keer geel uit. Ook de Engelse bond besloot geen verdere actie te ondernemen. Tottenham-coach Martin Jol bagatelliseerde het voorval door het af te doen als ‘onderdeel van de sport.’

Bekijk hier de bijtactie van Patric: