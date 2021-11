Bijzondere belofte José Mourinho aan Ghanese tiener Felix Afena-Gyan

Invaller Afena-Gyan kwam een kwartier voor tijd het veld in en had slechts een paar minuten nodig om het verschil te maken. Mourinho had het 18-jaeige talent voor diens invalbeurt een belofte gedaan. ,,Ik zei tegen Felix dat ik de schoenen die hij graag wil hebben voor hem zou kopen als hij zou scoren. Die schoenen zijn heel duur, ze kosten 800 euro”, zei de gelouterde toptrainer. ,,Hij rende na zijn doelpunt naar me toe en zei dat ik het niet moest vergeten. Het eerste wat ik maandagochtend ga doen, is de schoenen voor hem kopen.”

Afena-Gyan zit eigenlijk in de selectie van de beloftenploeg van AS Roma, die onder leiding staat van Alberto De Rossi. ,,Het spijt me voor meneer De Rossi en de Primavera-ploeg, maar Felix blijft bij ons”, aldus Mourinho. ,,Het maakte vooral indruk op me hoe koel hij bleef voor het doel. Niet alleen technisch is hij fantastisch, maar hij heeft ook een sterke mentaliteit. Je hebt van die jonge gasten die denken dat ze alles al weten. Maar hij is nederig en hij zuigt alle informatie op die de mensen om hem heen hem geven. Dat is fantastisch.”