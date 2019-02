Bizar: Rangers krijgt vier penalty's in thuisduel met St. Mirren

Pochettino baalt: ‘Ik had graag de selectie willen versterken’

13:07 Coach Mauricio Pochettino is zwaar teleurgesteld dat hij in de winterse transferperiode geen nieuwe spelers heeft mogen aantrekken. ,,Ik had graag de selectie willen versterken, dan hadden we zeker geen excuus meer om serieus voor de titel te gaan'', zei de Argentijn in aanloop naar het duel met Newcastle United.