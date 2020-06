Black Lives Matter in plaats van spelersnaam op shirt in Premier League

Massaal kijken naar de Bundesliga, de Duitsers doen het al niet meer

11 juni De kijkcijferrecords van de Bundesliga gingen aan diggelen bij de herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 mei, in Nederland maar vooral ook in ons buurland zelf. Bijna een maand later blijkt het aantal Duitse kijkers alweer terug te zijn op het oude niveau.