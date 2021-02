Bleek Barça wacht flinke klus in return na tik in Sevilla

Sevilla was even later aan de overkant wel succesvol. Jules Koundé begon in de 25e minuut op eigen helft aan een dribbel, kreeg de bal in de tussentijd na een korte pass op enkele ploeggenoten terug, en rondde zijn lange solo af met een geplaatst schot in de hoek: 1-0. Ook in de beginfase van de tweede helft was de eerste grote kans voor Barcelona. Na een combinatie met Frenkie de Jong strandde Messi in de 54ste minuut opnieuw op de doelman.



Sevilla hield stand en verdubbelde de voorsprong kort voor tijd zelfs. Ivan Rakitic ontsnapte tegen zijn oude werkgever aan de buitenspelval en schoot de 2-0 binnen.