Blessure Virgil van Dijk erger dan gedacht: verdediger naar specialist voor hamstringprobleem

Van Dijk zou last hebben van zijn hamstring en moet naar een specialist om de ernst te laten beoordelen, melden de BBC en The Times . Het is dan ook nog onduidelijk hoeveel tijd het herstel in beslag gaat nemen.

,,Hij voelde iets aan zijn hamstring. Hij zei dat hij er weinig last van had en door kon, maar we wilden geen risico’s met hem nemen. Daar waren de fysio’s blij mee. Ik denk dat het niets ernstigs is, maar dat is de reden dat we hem hebben gewisseld’’, zo sprak Klopp nog hoopvol na de wedstrijd.