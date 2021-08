Boadu (AS Monaco), Bosz (Lyon) of Botman (Lille): wie stopt het dreamteam van PSG en Wijnaldum?

Voorbeschouwing Ligue 1Met AS Monaco - FC Nantes gaat vanavond om 21.00 uur het nieuwe seizoen in de Ligue 1 van start. Vanuit Nederlands oogpunt is het Franse voetbalseizoen boeiender dan ooit. Memphis Depay vertrok dan wel naar FC Barcelona, maar met Peter Bosz, Georginio Wijnaldum, Calvin Stengs, Justin Kluivert, Pablo Rosario, Myron Boadu en Marco Bizot werd er ook een blik vol Nederlanders opengetrokken in Frankrijk. Om nog maar te zwijgen over het dreamteam van Paris Saint-Germain.

Nederlanders

Met Memphis Depay vertrok deze zomer de Nederlander die veruit de meeste goals in de Ligue 1 maakte. De Oranje-international scoorde in 139 wedstrijden 63 keer, maar hij verlengde zijn contract bij Olympique Lyon niet en ondertekende een contract bij het FC Barcelona van Ronald Koeman. Daardoor kwam het dus niet tot een samenwerking tussen Memphis en Peter Bosz, de coach die deze zomer na zijn Duitse avonturen bij Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen het stokje overnam van Rudi Garcia.

Naast Memphis vertrokken ook Kevin Strootman (door Olympique Marseille verhuurd aan Cagliari) en Mitchel Bakker (door Paris Saint-Germain verkocht aan Bayer Leverkusen) uit de Franse competitie. We mogen echter gerust stellen dat het vertrek van het drietal ruimschoots gecompenseerd werd door een gigantische oranje vloedgolf aan de Côte d’Azur. Zaakwaarnemer Mino Raiola bracht met Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario liefst drie Nederlanders naar OGC Nice. Eenmaal in het zuiden van Frankrijk leverde Raiola ook Myron Boadu maar af bij zijn nieuwe club: AS Monaco, waar ook Anthony Musaba (voormalig NEC) onder contract staat.

Waar Memphis van Frankrijk naar Spanje trok, daar bewandelde Georginio Wijnaldum de omgekeerde route. Hij liet FC Barcelona verrassend links liggen om bij Paris Saint-Germain aan de slag te gaan. Daar wordt hij niet alleen ploeggenoot van talloze sterren, maar ook van Xavi Simons. De achttienjarige Nederlander laat zich gelden in de voorbereiding, maar of hij ook een kans van Mauricio Pochettino krijgt als het er weer écht om gaat? Wijnaldum en Simons maken deel uit van het dreamteam van Paris Saint-Germain dat Sven Botman en zijn teamgenoten van Lille van de troon moet stoten.

Met Marco Bizot, de kersverse doelman van Stade Brest, en Kaj Sierhuis (Stade Reims) is het tiental Nederlanders in de Ligue 1 vooralsnog compleet. Maar of het daarbij blijft? FC Volendam-verdediger Micky van de Ven zou in de belangstelling van Olympique Marseille staan en ook de in Utrecht geboren Mohamed Ihattaren werd al in het kielzog van zaakwaarnemer Raiola gesignaleerd in Frankrijk.

Volledig scherm Xavi Simons wacht dit seizoen op zijn kans. © AFP

Toptransfers

Naast Achraf Hakimi (voor 60 miljoen euro opgepikt bij Internazionale) telde Paris Saint-Germain geen transfersom neer voor Gianluigi Donnarumma, Wijnaldum en Sergio Ramos, maar we kunnen die laatste drie toch moeilijk vergeten in het rijtje toptransfers van deze Franse transferzomer. De drie liepen uit hun contract bij respectievelijk AC Milan, Liverpool en Real Madrid en maakten transfervrij de overstap naar Parijs. Grote vraag na gisteravond: voegt ook Lionel Messi zich nog bij de Parijse sterrenformatie?

Qua transfersommen valt het met het transfergeweld in de Ligue 1 nog mee. Boadu is vooralsnog de op twee na duurste aankoop in de Franse competitie. Op plek vijf van duurste aankopen staat een inmiddels bekende naam: Kamaldeen Sulemana, de negentienjarige vleugelaanvaller uit Ghana van wie lang werd gedacht dat hij naar Ajax zou gaan.



Top 5 - Duurste aankopen:

1. Achraf Hakimi (60 miljoen euro, van Internazionale naar Paris Saint-Germain)

2. Gerson (25 miljoen euro, van Flamengo naar Olympique Marseille)

3. Myron Boadu (17 miljoen euro, van AZ naar AS Monaco)

4. Loïc Badé (17 miljoen euro, van Lens naar Stade Rennes)

5. Kamaldeen Sulemana (15 miljoen euro, van Nordsjaelland naar Stade Rennes)

Volledig scherm Achraf Hakimi. © AFP

Kampioenstrijd

Natuurlijk wil Paris Saint-Germain de titel in Frankrijk weer terug van Lille, maar het creëren van het sterrenensemble is toch vooral bedoeld om eindelijk eens die Cup met de Grote Oren naar de Franse hoofdstad te halen. Of het aan die prioriteit lag of niet, feit is dat PSG vorig seizoen de titel aan Botman en consorten moest laten.

Dat Lille dit seizoen ook kan verrassen ligt niet in de lijn der verwachtingen. Boubakary Soumaré vertrok voor twintig miljoen euro naar Leicester City, doelman Mike Maignan verkaste voor dertien miljoen euro naar AC Milan en kampioenscoach Christophe Galtier werkt nu voor OGC Nice. Botman en topscorer Burak Yilmaz zijn nog wel van de partij. Zij stonden afgelopen weekend ook in de basis bij de strijd om de Franse supercup. Daarin deelde Lille een eerste tik uit door de eerste prijs van het nieuwe seizoen te pakken ten koste van PSG, dat nog bepaald niet op volle oorlogssterkte was. Grote vraag is dus: is PSG te stoppen als Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Wijnaldum, Ramos, Hakimi en Donnarumma allemaal hun plekje in het elftal vinden?

Televisie

Bewegend beeld vinden van de Ligue 1 was in Nederland tot dit seizoen lastiger dan het vinden van een speld in een hooiberg. Maar komend seizoen wordt alles anders. Van Wijnaldum tot Stengs en van Boadu tot Bosz: ze zijn komend seizoen allemaal te bewonderen op Ziggo Sport.

Volledig scherm De eerste prijs van het seizoen, de Franse supercup, ging naar Lille. © REUTERS