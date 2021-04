Boateng moet na tien jaar weg bij Bayern München

Samenvatting Mbappé na nieuwe glansrol in Champions League: ‘Ik hou van dit soort wedstrij­den’

9:37 Kylian Mbappé scoorde twee keer voor Paris Saint-Germain en hielp zijn ploeg aan 2-3 zege op Bayern München in de kwartfinales van de Champions League, maar de Franse aanvaller weigerde zichzelf op de borst te kloppen. ,,Het is bovenal een geweldige collectieve prestatie tegen de beste ploeg van Europa”, zei hij kort na het duel in München.