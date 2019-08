Boca Juniors en River Plate op koers voor nieuwe clash in Copa Libertadores

Boca Juniors won afgelopen nacht in de achtste finales met 2-0 van Club Athletico Paranaense uit Brazilië. Spits Ramón Ábila en nieuwkomer Eduardo Salvio maakten de goals in het kolkende La Bombonera in Buenos Aires. De van AS Roma overgekomen middenvelder Daniele De Rossi (36) trainde al wel een paar keer mee bij Boca Juniors, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie. Een avond eerder plaatste ook River Plate zich al voor de kwartfinales van de Copa Libertadores. Na twee keer een doelpuntloos gelijkspel tegen Cruzeiro werd de beslissende strafschoppenserie in Belo Horizonte met 4-2 gewonnen door de club die op zondag 9 december 2018 voor de vierde keer de Copa Libertadores won, door de grote rivaal Boca Juniors in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid na verlenging met 3-1 te verslaan. De returnwedstrijd in de finale was verplaatst naar Spanje nadat de wedstrijd bij River Plate niet gespeeld kon worden nadat supporters van de thuisclub de spelersbus van Boca Juniors had bekogeld met flessen en stenen.

Na die zeer beladen en veelbesproken finale van vorig jaar koersen de aartsrivalen uit Buenos Aires nu echter weer af op een clash in de Copa Libertadores. Als Boca Juniors in de halve finales afrekent met LDU Quito (Ecuador) en River Plate te sterk is voor Cerro Porteño (Paraguay), dan komt er in de halve finales opnieuw een dubbele Superclásico. De kwartfinales zullen eind oktober worden gespeeld, de halve finales in oktober en de finale is dit jaar voor het eerst op neutraal terrein in het Estadio Nacional in Santiago de Chile.



River Plate en Boca Juniors spelen op zaterdag 31 augustus of zondag 1 september al tegen elkaar in de Argentijnse Superliga. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in het Estadio Monumental van River Plate, de plek waar het op 24 november 2018 dus zo fout ging en de beslissende finale uiteindelijk niet werd gespeeld.