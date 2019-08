Boca Juniors hard op weg naar halve finales Copa Libertadores

Ramón Ábila, Emanuel Reynoso en Luis Caicedo (eigen goal) zorgden voor de doelpunten van Boca Juniors. Daniele De Rossi en Carlos Tevez bleven de hele wedstrijd op de bank bij Boca. Volgende week woensdag is de return nog in La Bombonera in Buenos Aires, maar Boca Juniors zal het ticket voor de halve finale van de Copa Libertadores zeer waarschijnlijk niet meer uit handen geven.



In die halve finale wacht dan mogelijk de grote rivaal River Plate, dat in december vorig jaar in Madrid de Copa Libertadores won door Boca Juniors na verlenging te verslaan. Nu komt er dus mogelijk een nieuwe Superclásico in de Copa Libertadores, maar dan moet River Plate eerst nog zien af te rekenen met Cerro Porteño uit Paraguay. Komende nacht (aftrap om 00.15 uur) is de heenwedstrijd in Estadio Monumental in Buenos Aires, volgende week volgt de return in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción.