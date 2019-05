Boëtius helpt Mainz bij gelijkspel tegen Leipzig

Lukas Klostermann van Leipzig scoorde in de eerste helft twee keer. Bij beide doelpunten was Timo Werner de aangever. Karim Onisiwo was vlak voor rust trefzeker namens Mainz. In de 49ste minuut was Werner deze keer de afmaker. De Fransman Moussa Niekhaté maakte de laatste twintig minuten weer spannend door de aansluitingstreffer te maken. Boëtius stuurde vervolgens de ingevallen Franse spits Mateta weg, die afrondde.