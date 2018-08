‘Boëtius zal bij Mainz moeten aanpoten, ook op de training’

Want bij Feyenoord was er geen weg terug meer. Boëtius werd deze zomer tijdelijk uit de selectie gezet nadat hij een extra training weigerde en had het definitief verbruid toen hij op de eerste speeldag bij De Graafschap (2-0 verlies) volkomen onnodig twee keer geel kreeg. ,,Het zat even niet mee’’, zegt Schaken. ,,Maar laten we niet doen of hij een moord heeft gepleegd.’’



Toch weet ook Schaken dat bij Boëtius de knop om moet. ,, Talent en ervaring heeft hij genoeg. En het is een voordeel dat hij bij Basel heeft gespeeld. Hij weet hoe het werkt in het buitenland. Daar is het ieder voor zich. Ik hoop dat hij mentaal sterk genoeg is. Hij heeft toch weer een tikkie gehad nu hij via de achterdeur is vertrokken. Maar het moet hem sterken dat Mainz hem voor vier jaar vastlegt. Daar spreekt vertrouwen uit.’’