Bogarde (17) maakt debuut bij piepjong Aston Villa tegen Liverpool, Swinkels (17) op de bank

De gemiddelde leeftijd van Aston Villa is vanavond 18,3 jaar. Twee basisspelers zijn pas 16 jaar. Om geen risico te nemen worden alle spelers uit de eerste selectie thuisgelaten. Alle spelers uit het team van vanavond spelen normaal gesproken in de Onder 23 of de Onder 18. Op de bank bij Aston Villa zit ook nog een Nederlander. Sil Swinkels (twee dagen geleden 17 geworden) uit Sint-Oedenrode maakte afgelopen zomer de overstap van Vitesse naar Aston Villa. Lamare Bogarde, die drie dagen geleden 17 jaar werd, stapte in de zomer over van Feyenoord naar de club uit Birmingham.



De bekende namen van Aston Villa wensen de jonkies succes. ,,Geniet er gewoon van jongens, geen druk,” zo schrijven Engels international Tyrone Mings en aanvoerder Jack Grealish. Aston Villa staat achtste in de Premier League, mede door de belangrijke goals van Anwar El Ghazi de laatste weken. Aston Villa - Liverpool is de eerste wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup, waarin de twintig clubs uit de Premier League instromen.