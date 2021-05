Bogarde en Swinkels met winst FA Youth Cup in voetsporen van Aké en Bruma

Bogarde en Swinkels treden daarmee in de voetsporen van Oranje-internationals Jeffrey Bruma en Nathan Aké, die de FA Youth Cup in 2010 en 2012 al wonnen als jeugdspelers van Chelsea. In het verleden wonnen ook spelers als Paul Gascoigne (in 1985), David Beckham, Ryan Giggs (1992), Michael Owen (1996), Oguzhan Özyakup (2009), Paul Pogba (2011) de FA Youth Cup. De Nederlanders Jeremie Frimpong (2019) en Jayden Braaf (2020) wonnen het bekertoernooi voor Engelse beloftenteams de afgelopen twee jaar met Manchester City. Frimpong verhuisde in januari voor 12 miljoen euro van Celtic naar Bayer Leverkusen, Braaf werd het afgelopen halfjaar door City verhuurd aan Udinese.