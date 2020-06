Bologna-speler Schouten zat in brandhaard corona: ‘Het was heftig’

Door Daniël Dwarswaard



Natuurlijk had Jerdy Schouten, afgelopen zomer van Excelsior naar de Serie A getransfereerd, nooit kunnen bedenken dat zijn eerste jaar in Italië zo absurd zou verlopen. Want daar zat hij dan maandenlang binnen in zijn appartement in Bologna terwijl het coronavirus in Noord-Italië om zich heen greep. ,,We mochten wel naar huis, maar ik heb deze keuze bewust gemaakt. Thuis bij familie en vrienden onderneem je toch meer dan hier. Ik wilde het risico zo klein mogelijk houden dat ik besmet zou raken. Reizen brengt ook risico’s met zich mee. Dit was voor mij de beste keuze.’’

Het gevolg was daarmee wel dat hij en zijn vriendin nauwelijks hun appartement uitkwamen. Het balkonnetje was zijn uitlaatklep, daar deed Schouten de oefeningen die hij van de club had gekregen. Op straat was het stil, op de sirenes van de ambulances na.

Jerdy Schouten (midden).

Schouten kan door zijn rode kaart maandag niet meespelen tegen Juventus. ,,Natuurlijk maakte ik me zorgen. Het was onwerkelijk en heftig. Je zit er midden in, maar het meeste krijg je mee via de televisie. Eigenlijk net als jullie in Nederland. Ik ben amper buiten geweest. Het voelt wel heel fijn dat het normale leven weer op gang komt. Dat je mensen op straat ziet. Dat je niet meer door een lege supermarkt struint. Ik draag nog wel steevast een mondkapje en ben voorzichtig.''



En ja, ook voetbal hoort bij dat ‘normale’ leven. Her en der is er in Italië kritiek dat er ondanks de recente ellende vanaf morgen gewoon weer gevoetbald wordt. Een ander deel ziet het juist als troost, als afleiding. ,,Voetbal is hier nog groter dan het in Nederland is. Mensen leven er voor. Die passie is prachtig. Als je wint is alles mooi, bij verlies gaat de emotie helemaal de andere kant op. Het is voor mij heel fijn dat we weer beginnen. De afgelopen maanden waren zwaar en saai.’’

Schorsing

Toch moet Schouten nog nét wat meer geduld hebben dan anderen. Maandag speelt Bologna thuis tegen het Juventus van Matthijs de Ligt. Maar Schouten heeft nog één wedstrijd schorsing staan van voor de coronacrisis. Zíjn rentree in de Serie A wordt volgend week tegen Sampdoria. ,,Frustrerend wel’’, zegt Schouten. ,,Je kijkt zo uit naar het moment dat je weer kunt spelen. En nog tegen Juve ook, een geweldige wedstrijd. Maar goed, dat ene weekje kan er nu ook wel weer bij.’’

Toch nog even terug naar dat appartement, de plek waar hij continu was. Wat doe je met al die tijd? ,,In elk geval niet te veel op de bank liggen. Het was belangrijk om in het ritme te blijven. Italiaans leren, haha. Onze docent komt hier normaal gesproken, maar nu hebben we de lessen gevolgd via Skype. Nee, ik spreek het zeker nog niet vloeiend. Mijn woordenschat is vergroot. Maar ja, een taal leer je spreken in de praktijk. Gelukkig kunnen we daar vanaf nu ook weer aan werken.’’

Schouten kende ondanks die rode kaart een sterke periode voor de coronastop. ,,In het begin was het echt wennen. In Nederland willen trainers dat je zelf veel initiatief neemt. Gooi je eigen spel er maar in, zeg maar. Hier heerst een andere cultuur. Alles draait om afspraken. Ze zitten veel meer achter je aan. Ook na afloop met beelden: hoe sta je hier verdedigend? Let op je positie.’’ Maar de draai is gevonden. ,,Nu moet ik proberen die lijn door te trekken. We staan nu tiende. We kunnen nog Europees voetbal halen. Of ik het nog kan? Haha, het zal wel moeten hè. Heerlijk dat we weer beginnen.’’