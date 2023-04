Bomvolle en belangrijke weken wachten voor Erik ten Hag in Manchester: ‘Het seizoen begint nu pas echt’

Met samenvatting Karim Benzema-show bij ruime zege Real Madrid: hattrick in zeven minuten

Real Madrid heeft in de thuiswedstrijd in La Liga tegen Real Valladolid een zeer overtuigende overwinning geboekt. Het werd liefst 6-0 in Estadio Santiago Bernabéu, waar Karim Benzema in een tijdsbestek van zeven minuten drie keer scoorde.