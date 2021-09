Bond grijpt hard in: voetbalclubs verbannen en Brunswijk geschorst

Cruciale weken voor Koeman? Dit is het programma van Barcelona tot ‘interland­break’

21 september Ronald Koeman zit bij Barcelona in zwaar weer. Zijn positie is weer iets wankeler geworden na de de moeizame remise (1-1) tegen Granada. Hoe lang krijgt hij nog in Camp Nou? Of krijgt hij nog de tijd om het zwalkende Barcelona weer vlot te trekken? Dit is het programma van FC Barcelona tot de interlandbreak in oktober.