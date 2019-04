Bondscoach Argentinië weer thuis na aanrijding met auto

Scaloni maakte vanochtend in Portals, op het Spaanse eiland Mallorca, een ritje op de fiets toen hij rond tien uur werd geschept door een auto. Dat meldt El Mundo Deportivo. De Argentijnse bondscoach is vervolgens afgevoerd naar het Hospital de Son Espases.



Scaloni belandde met zijn gezicht op het wegdek en heeft letsel in het gezicht opgelopen, zo is ook te zien op een foto die de Argentijn zelf op Twitter plaatst. Daarbij bedankt hij iedereen voor de berichtjes.



,,Scaloni is op weg naar huis’', meldde de Argentijnse voetbalbond eerder al op de dag. ,,Er is geen reden tot zorg.’’ De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.